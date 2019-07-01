شاهد.. شريهان تروي حكايتها مع عزت أبوعوف

نعت الفنانة شريهان، الفنان القدير عزت ابوعوف الذي رحل عن عالمنا، صباح اليوم الاثنين، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام "

وكتبت شريهان عبر صفحتها قائلة :" هو حكاية.. حكاية طويلة جميلة في عمري.. حكاية طيبة فضلت تغزل نفسها بنفسها .. هو عزت ابوعوف من أوائل البشر الذين وعيت عليهم في بيتي ودنيتي..

ولدت وجدته في بيتنا.. إبناً أصيلاً لهذا البيت بعمارة ليبون بالزمالك.. أخاً و صديقاً وزميلاً لأخي عمر وأختي الكبيرة جيهان خورشيد، إبناً مقرباً جداً لقلب أمي.. أخاً شقيقاً لزوجة أخي الأخيرة "مها".

وتابعت حديثها قائلة :"كنت أعتبره أخي الكبير و إبني الصغير!! .. زوجته فاطمية

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هي سيدة من أنقى نساء العالم كانت صديقتي وحبيبتي وتوأم روحي، إبنته المخرجة الجميلة والرائعة مريم أبوعوف إبنتي وحبيبتي وصديقتي كانت وهي صغيرة لا تذهب إلى إمتحاناتها المدرسية إلا وأنا معها، شقيقاته منى ومها ومرفت ومنال حبيباتي".

وأضافت :"آسرتي وطفولتي وشبابي ونضوجي وسعادتي وكثير من آلمي وذكراياتي ونجاحاتي كان شاهداً أصيلاً عليها .. صديقاً صادقاً أمين، عزت كان إنسان إنسان و فنان فنان.. محترم خلوق طيب وموهوب.. والحقيقة تاه كل الكلام.. مافيش كلام".