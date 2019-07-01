بالفيديو.. عاصي الحلاني يطرح أحدث أغانيه بعنوان "الوطن"

طرح المطرب عاصي الحلاني، أحدث أغانيه بعنوان "الوطن"، وذلك عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". ويشار إلى أن أغنية "الوطن" ألحان عاصي الحلاني، كلمات عمر الفرا، توزيع طوني سابا. Advertisements يذكر أن المطرب عاصي الحلاني طرح مؤخرا أغنية بعنوان "اضحكي"، كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسون، توزيع سليمان دميان، طارق مجدلاني، كما تخطى الكليب حاجز الـ2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع "يوتيوب".

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