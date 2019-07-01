الليلة.. أحمد فلوكس ضيف وائل الإبراشي في "كل يوم"

يحل الفنان أحمد فلوكس، ضيف برنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، ويذاع على شبكة قنوات on e، وذلك مساء، اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن يكشف "فلوكس" خلال الحلقة كواليس دوره في مسلسل "بدل الحدوتة 3"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، كما يتحدث عن

أعماله الجديدة، ويتحدث أيضا عن أسرار لأول مرة في حياته الشخصية.

ويذكر أن برنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً.