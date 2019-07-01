صور.. أعضاء نقابة الإعلاميين يؤدون القسم ويتسلمون بطاقات العضوية

أكد نقيب الإعلاميين د. طارق سعدة أن مجلس نقابة الإعلاميين يسعى دائما للتيسير على كل الأعضاء، مشيرا إلى أن النقابة نظمت احتفالية لأداء القسم المهنى، وتسليم بطاقات العضوية للإعلاميين الجدد بمقر الإذاعة والتلفزيون بالإسكندرية، بحضور محجوب سعدة، سكرتير عام النقابة، وخالد فتوح، عضو مجلس الإدارة، وأمين

الصندوق، وأحمد كاحيله، رئيس القناة الخامسة، ونائبه الإعلامى أحمد عبدالعزيز، ومحمود هيكل، مدير مركز النظم والمعلومات، وعلاء منير، المسئول المالى بالنقابة.وأدار سكرتير عام النقابة حوارا مفتوحا للرد على استفسارات الأعضاء، وإطلاعهم على ما تم إنجازه خلالالفترة الماضية، والخطة المستقبلية لتقديم خدمات للأعضاء.كما أكد محجوب سعدة أن لجنة القيد مستمرة في عقد الاجتماعات، وتلقي الاستمارات وسداد الرسوم من المتقدمين، لافتا إلى أن اللجنة تتحرى الدقة بشكل جيد لتطبيق شروط القيد التي لا استثناء فيها لأى أحد.وأعرب الإعلاميون عن سعادتهم بنشاط اللجان ونشاط مجلس النقابة، ووجهوا الشكر لمجلس الإدارة على سعيه الدائم للتيسير على أعضاء النقابة.