شاهد.. عمرو الليثي ينعى الفنان عزت أبوعوف بكلمات مؤثرة

نعى الإعلامي عمرو الليثي، الفنان القدير عزت أبوعوف على طريقته الخاصة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر". كتب "الليثي" في تدوينة عبر حسابة قائلًا: "رحم الله الإنسان العظيم والفنان الكبير عزت أبو عوف وأسكنه فسيح جناته، و"إنا لله وإنا إليه راجعون"، وإنا "رحم الله الإنسان العظيم والفنان الكبير عزت أبو عوف وأسكنه فسيح جناته، و"إنا لله وإنا إليه راجعون"، وإناعلى فراقك يا عزت لمحزونون". يذكر أن الفنان عزت أبوعوف توفى فجر اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 71 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، حيث إنه عانى في الفترة الأخيرة من تعب في الكبد والقلب.

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