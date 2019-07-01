صور.. حسين الجسمي يختتم حفلات موازين أمام 140 ألف مشاهد

احتفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي مع جمهوره في النسخة 18 لمهرجان موازين إيقاعات العالم 2019 بحضور ما يزيد على 140 ألف مشاهد توافدوا من كافة مدن وقرى المملكة المغربية وخارجها في منصة ساحة النهضة بالعاصمة الرباط، محققاً الرقم الأعلى حضوراً وتفاعلاً ونجاحاً.
وقدم الجسمي خلال الحفل مجموعة كبيرة من أهم أغنياته المغربية الخليجية والعربية، وسط تفاعل جماهيري لم يتوقف على مدارساعتين وربع الساعة، حيث زفّه مقدم الحفل والجمهور إلى خشبة المسرح بهتافات الفرح والزغاريد على الطريقة المغربية.
وخص الجسمي جمهوره بمقطع حصري لعمل وطني مغربي جديد صاغ كلماته وألحانه رشيد الرقراقي، وأهداه الى الملك وشعب المغرب، كإماراتي عربي محب شكّل تفاعلاً كبيراً بين الجمهور.
وأعرب حسين الجسمي عن سعادته بتواجده في
عقد الجسمي مؤتمرا صحفيا التقى خلاله أهل الصحافة والإعلام العربي الحاضرين من جميع أقطار الوطن العربي لتغطية الحفل، ووصفه باللقاء العفوي والصادق والصريح، وأجاب وأوضح خلالها على مجموعة كبيرة من الأسئلة والاستفسارات، مؤكداً إهتمامه ومتابعته المستمرة معهم في جميع المناسبات والأحداث التي يقدمها.
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