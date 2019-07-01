بالفيديو.. لقطة نادرة تجمع بين محمود عبدالعزيز وعزت أبوعوف في القاهرة السينمائي

نعت الإعلامية بوسي شلبي، الفنان القدير عزت أبوعوف على طريقتها الخاصة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". ونشرت بوسي عبر حسابها مقطع فيديو نادر يجمع بين الفنان محمود عبدالعزيز، والفنان عزت أبوعوف من كواليس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعلقت عليه قائلة :"الله يرحمكم". يذكر أن الفنان عزت أبوعوف توفى فجر، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 71 عاما بعد صراع طويل مع المرض، حيث إنه عانى في الفترة الأخيرة من تعب في الكبد والقلب.

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