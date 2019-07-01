شاهد.. كريم فهمي ناعيًا عزت أبو عوف: الله يرحمك يا أستاذي

نعى الفنان كريم فهمي، الفنان الراحل عزت أبوعوف، الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
كتب "فهمي" عبر صفحته قائلًا: "البقاء لله، أول نجم أتعامل معاه وأمثل معاه، اتعلمت منه كتير، كان من أطيب وأشيك وأظرف الشخصيات اللي الواحد ممكن يقابلها.. الله
يذكر أن الفنان عزت أبوعوف توفى فجر اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 71 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، حيث إنه عانى في الفترة الأخيرة من تعب في الكبد والقلب.
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