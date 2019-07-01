وزير الثقافة تنعى عزت أبوعوف وتشارك في مراسم تشييع الجثمان

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات الفنان عزت أبوعوف الذى وافته المنية، فجر اليوم الاثنين الأول من يوليو، عن عمر يناهز 71 عامًا بعد صراع مع المرض وقالت إن سلسلة المبدعين المصريين فقدت إحدى حلقاتها.

وأكدت عبد الدايم أن الراحل تميز بمواهب متعددة وأبدع أعمالا موسيقية ودرامية عبرت عن أحلام وطموحات جيل، وتشارك وزير الثقافة في مراسم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.

يذكر أن عزت أبوعوف مواليد عام 1948 ، وينتمي إلى عائلة فنية

تعلم أصول الموسيقى من والده الموسيقار أحمد شفيق أبو عوف، حصل على بكالوريوس الطب ثم بدأ مشواره الفني من خلال الغناء في أوائل الثمانينات وقـام بتكوين فريق غنائي باسم فور إم مع شـقيقاتـه الثلاثة وقدم من خلاله بطولة العديد من المسرحيات منها عشرة على باب الوزير محققاً نجاحاً كبيراً.

وبعد زواج إحدى شقيقاته تم حل الفريق فقرر الاتجاه إلى عالم التمثيل وتفرغ للعمل في السينما والتلفزيون مع شقيقته مها

أبوعوف ، من أبرز أعماله السينمائية عيب يا لولو عيب ، آيس كريم في جليم ، طيور الظلام ، مطب صناعي ، خلطة فوزية ولا تراجع ولا استسلام ، ومن أبرز المسلسلات التلفزيونية التي شارك بها العائلة ، هوانم جاردن سيتى ، نصف ربيع الآخر ، زيزينيا ، عمارة يعقوبيان ، عباس الأبيض ، الدالي ، شيخ العرب همام ، قضية صفية وغيرها ، ونال العديد من الجوائز والتكريمات منها جائزة الإبداع التليفزيوني عن دوره في مسلسل الدالي، كما جاء في المرتبة الرابعة والعشرين ضمن أهم الشخصيات المؤثرة والأكثر نفوذا في العالم العربي في استفتاء مجلة أربيان بيزنس ، وشغل منصب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي .