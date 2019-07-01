وزير الثقافة تنعى عزت أبوعوف وتشارك في مراسم تشييع الجثمان

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات الفنان عزت أبوعوف الذى وافته المنية، فجر اليوم الاثنين الأول من يوليو، عن عمر يناهز 71 عامًا بعد صراع مع المرض وقالت إن سلسلة المبدعين المصريين فقدت إحدى حلقاتها.
وأكدت عبد الدايم أن الراحل تميز بمواهب متعددة وأبدع أعمالا موسيقية ودرامية عبرت عن أحلام وطموحات جيل، وتشارك وزير الثقافة في مراسم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.
يذكر أن عزت أبوعوف مواليد عام 1948 ، وينتمي إلى عائلة فنيةتعلم أصول الموسيقى من والده الموسيقار أحمد شفيق أبو عوف، حصل على بكالوريوس الطب ثم بدأ مشواره الفني من خلال الغناء في أوائل الثمانينات وقـام بتكوين فريق غنائي باسم فور إم مع شـقيقاتـه الثلاثة وقدم من خلاله بطولة العديد من المسرحيات منها عشرة على باب الوزير محققاً نجاحاً كبيراً.
وبعد زواج إحدى شقيقاته تم حل الفريق فقرر الاتجاه إلى عالم التمثيل وتفرغ للعمل في السينما والتلفزيون مع شقيقته مها
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