شاهدوا.. دنيا بطمة وزوجها يثيران الجدل بالبيكيني في المسبح

كتب امير فتحي في الاثنين 1 يوليو 2019 03:56 مساءً - اثارت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان ظهرت على البحر وبدت في إحدى الصور التي نشرتها وهي ترتدي ملابس البحر يرافقها زوجها المنتج محمد الترك في أحد المسابح واكتفت بالتعليق وكتبت: “حب”.

كما ظهر في صورة أخرى من المكان نفسه وهي تتناول الطعام محققة أكثر من 82 ألف إعجاب ومن دون أضافة اي تعليق.

وكالعادة انقسمت الآراء بين منتقد وبين معجب بالصور ولكن دنيا دائما ما تعشق لفت الانظار بكل الطرق حتى ولو وصل الامر الى شتمها ببعض الاحيان.

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