مدرب تونس : لقاء موريتانيا مصيري من أجل سمعة الكرة التونسية

كتب امير فتحي في الاثنين 1 يوليو 2019 03:56 مساءً - عقد ” آلان جريس ” المدير الفني لمنتخب تونس مؤتمرا صحفيا على هامش مباراة المنتخب التونسي غدا الثلاثاء أمام المنتخب الموريتاني على استاد السويس الجديد في ختام مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة في منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 .

وعبر جريس بأن هذه المباراة تعد مباراة مصيرية من أجل سمعة الكرة التونسية ويجب عليهم الفوز حتى يتجنب منتخب نسور قرطاج الخروج المبكر من البطولة .

وقال : ” سعينا خلال الفترة الماضية على إزالة الضغوط على اللاعبين الذين خاضوا مباراة مالي وأنجولا وفقدوا أربع نقاط وعملنا على التأهيل النفسي لمباراة موريتانيا ” .

وتحدث عن أزمة حراس المرمى بعد تغيير اثنين من الحراس في أول مباراتين وقال : ” نسعى لتجهيز حراس المرمى بشكل جيد على المستوى النفسي والذهني لأن لديهم خبرة جيدة ” .

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وأعلن عن إحتمالية جاهزية ” فرجاني ساسي ” للمشاركة في المباراة بعد أن استعاد الكثير من حالته البدنية .

وأضاف ان المنتخب التونسي في حاجة إلى تطوير الشق الهجومي ولا خوف على دفاع أو خط وسط الفريق .

وتابع قائلا : ” إن مشاركة جميع اللاعبين تعود الي خطة المباراة التي أضعها وحسب جاهزية كل لاعب ” .

وعن المنتخب الموريتاني تحدث قائلا : ” ما أعرفه عن الكرة الموريتانية جيد فقد كانوا رائعين في مشوار التصفيات وأنا جاهز للتعامل معهم غدا .. وبالتأكيد سنأخذ كل الاحتياطات لمواجهة الغد .. اعلم تماما رغبة الفريق الموريتاني في تحقيق المفاجأة وعلينا أن نحسم الأمور مبكرًا ” .