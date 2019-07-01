الفنانة كوكي تكشف تفاصيل تعرضها للإجهاض

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية ميريهان مجدي، الشهيرة بـ”كوكي”، وشقيقة الفنانة روبي، تفاصيل تعرضها للإجهاض داخل أحد المستشفيات.

وقالت في منشور، عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “أنا الحمد لله كويسة، وروحت بس محتاجة أحكي اللي حصل علشان الناس تعرف”.

وأضافت: “أنا دكتوري كان مسافر في الوقت اللي أنا تعبت فيه وجالي نزيف جامد، من ٤ أيام نزلنا روحنا مستشفى الجولف جنب بيت ماما، وعلقولي محاليل بس، وماما تقولهم لازم تتحجز قالولها لا إفرض النزيف قعد أسبوعين هتقعد في المستشفى أسبوعين”.

Advertisements

وتابعت: “المهم روحنا والدم مش بيقف، تاني يوم روحنا تاني، الدكتور قال لازم تتحجز وطلعت برضو محاليل، قعدنا علي كده يومين، آخر يوم الساعه ٢ بليل جالي طلق جامد جدًا ونزيف مش بيقف غرق المكان كلوا، جوزي طلع ينادي الدكاترة.. مفيش لحد ٤ الفجر كل شوية الدكتور جاي الدكتور جاي ومعاملة وحشة جدًا، مع العلم إنها مستشفى خاصة لحد ما أنا خلاص درجة حرارتي عليت جدًا تقريبًا تسمم حمل”.

واستطردت: “جوزي أخدني وروحنا مستشفي تانية وأنا في الحالة دي والنزيف والطلق شغالين مفكروش حتي يبعتولي أي حد يشوف الحالة وحتي مدير المستشفي مكنش موجود ولا أي حد، الممرضة هي بس اللي نزلتني”.

واختتمت كلامها قائلة: “أنا عاوزه أعرف إزاي أجيب حقي من مدير المستشفى”.

يذكر أن كوكي، شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسلين هما مسلسل «الزوجة 18»، مع الفنان حسن الرداد وناهد السباعي وهيدي كرم، وسلوى خطاب، كما شاركت في مسلسل «علامة استفهام»، مع محمد رجب، هيثم أحمد زكي، ميريهان حسين، عبدالرحمن أبو زهرة، محمود البزاوي.