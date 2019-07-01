وفاء عامر تحكي لـ"العين الإخبارية" لحظات إنسانية في حياة عزت أبو عوف

نعت الممثلة المصرية وفاء عامر الفنان الكبير عزت أبو عوف، الذي وافته المنية صباح الإثنين، وحكت بعضا من اللحظات الإنسانية التي عايشتها خلال تصوير عدد من الأعمال التي جمعتهما معا.

وقالت عامر لـ "العين الإخبارية": "كنت سعيدة الحظ لأني قدمت مع الفنان الكبير عزت أبوعوف 4 أعمال، هي: الدالي وشط إسكندرية والملك فاروق وكاريوكا، ومن خلال العشرة الطويلة التى جمعت بيننا اكتشفت أنه إنسان نبيل ولا يعرف معنى الحقد أو الغيرة".

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وأضافت: "عزت فنان من العيار الثقيل، يضيف لأي شخصية يجسدها"، مثنية على أخلاقه الحميدة، قائلة: "رأيت أبو عوف يتنازل عن جزء كبير من أجره لمساعدة الناس".

وحكت الفنانة المصرية أحد المواقف جمعها بالراحل أثناء تصوير مسلسل "شط إسكندرية"، قائلة: "كان أبو عوف يؤدي دور سجين، ويبكي بحرقة شديدة بأحد المشاهد، وبعد انتهائه خرج لفريق العمل بابتسامة عريضة، اندهشت من التحول الذي طرأ عليه وسألته عن السبب، فقال: أنا مخلوق يحب الابتسامة ومن حق الناس أن أبتسم أمامهم وأشكرهم على تعبهم، فلا ذنب لهم ليروا وجهي عابسا".

واختتمت عامر تصريحاتها: "كان عزت إنسانا خلوقا ومحبا للخير، ربنا يرحمه، رحل بجسده لكن سيظل خالدا بمواقفه النبيلة وأعماله الفنية الرائعة".

توفي الفنان الكبير عزت أبو عوف في ساعة مبكرة من الإثنين، عن عمر ناهز 71 عاما، بعد صراع مع المرض، إذ خضع لجراحة في القلب عام 2015 وتعافى منها، ومؤخرا عانى من مشكلات صحية أدت لتدهور صحته، ومكث داخل أحد المستشفيات بالقاهرة نحو شهر ونصف الشهر قبل أن يلقى ربه.