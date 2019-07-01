هذه رسالة أمير دندن من داخل الاستديو

Jul 01, 2019 يتواجد الفنان أمير دندن في عمّان لتسجيل أجدد أعماله المتوقع صدورها في الأيام المقبلة. Advertisements “دندن” يسجل الأغاني تحت اشراف الموسيقي محمد بشار ورامي عرفات حيث سبق وأن تعامل معهما من قبل من خلال أغنية “بدي اياكي”. وشوّق أمير جمهوره عبر حسابه على انستغرام على العمل القادم وذلك بعدما ظهر وهو داخل الاستديو. آخر اعمال “دندن” اغنية باللهجة المصرية بعنوان “لما تفتكريني” من كلمات وألحان احمد الزعيم وتوزيع عادل عايش.







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