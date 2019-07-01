توبا بيوكستون بعد غياب .. معلومات تُؤكد عودة قريبة وقويّة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - غابت الفنانة التركية توبا بيوكستون عن التلفزيون والسينما فترة طويلة جدًا، حتى أن جمهورها بدأ يطالبها بالعودة للتمثيل، ويعبر عن اشتياقه الكبير لأدوارها.

ويبدو أن عودة الفنانة التركية ستكون قريبة وليست عادية، حيث كشفت بعض المصادر أن بيوكستون تلقت عددًا من العروض السينمائية، لا سيما من المخرج فرزان أوزبتيك وتشاغان إيرماك و3 مخرجين آخرين.

وأضافت هذه المصادر أن بيوكستون تقرأ حاليًا السيناريوهات المعروضة عليها من أجل اختيار الأنسب على أن تبدأ التصوير بين شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين.

وعلى صعيد التلفزيون، انتشرت في وقت سابق أنباء غير مؤكدة عن استعداد منصة Puhu tv للتحضير لمسلسلين في الموسم القادم، ويتم التفاوض مع توبا على بطولة أحدهما.

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وكانت الفنانة التركية بدأت تصوير مشاهدها في المسلسل الوثائقي "نهضة العثمانيين" من إنتاج شركة نتفلكس العالمية، وتدور أحداثه حول السلطان محمد الفاتح، وتجسد توبا دور والدته في العمل المكون من 6 حلقات.

يُشار إلى أن توبا كانت ظهرت مؤخرًا إلى جانب طليقها الفنان أنور صايلاك خلال حضور أحد الاحتفالات الخاصة بتوأميهما، وهو الظهور الأول لهما سويًا بعد انفصالهما.