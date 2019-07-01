عهد ديب: أتمنى تقديم دور عارضة أزياء.. والإطلالات الريفية مُغامرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الممثلة السورية، عهد ديب، إنها تتمنى تقديم شخصية عارضة أزياء؛ لما تعرفه عن عالم العارضات من حكايا وتفاصيل تدخل في عمق حياتهن اليومية.

وأضافت ديب لـ"فوشيا"، على هامش حضورها أحد عروض الأزياء، أن شخصية العارضات مركبة، وتحتاج إلى الكثير من العناية والمتابعة والتفاصيل التي تستحق أن يتم تسليط الضوء عليها حتى في طبيعة غذائهن وتدريباتهن.

من جانب آخر؛ أعربت الممثلة السورية عن سعادتها بحضورها في الموسم الرمضاني الدرامي الفائت بمسلسل "كرم منجل" الذي يقدم كوميديا مختلفة ضمن بيئة ريفية، مؤكدة على شغفها بتقديم شخصيات متنوعة ومختلفة تحمل طابعًا خاصًا.