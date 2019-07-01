"Toy Story 4" يتصدر الـ بوكس أوفيس للأسبوع الثاني

يواصل الفيلم الكرتوني Toy Story تصدر لائحة شباك تذاكر السينما الاميركية الـ " بوكس أوفيس" للأسبوع الثاني،محققا 57 مليونا و932 ألف دولار أمريكي.
الفيلم يدور حول محاولة وودي فى السعي للعثور على الاهتمام الرومانسى ، وهو من إنتاج ديزني وإخراج جوش كولى.
Toy Story 4 يضم أصوات مجموعة متميزة من الممثلين منهم: توم هانكس، آنى بوتس، باتريشيا أركيت، جوان كوزاك، كريستين شال، بونى هانت.
ودخل للسباق فيلم الرعب Annabelle Comes Home الذي حقق 20 مليونا و37 الف دولار أمريكي في الايام الاولى من عرضه، محتلا المركز الثاني.
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