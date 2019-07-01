1500 أردني في فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون

تنطلق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون تحت عنوان "على هوى الأصالة والطرب"، بمشاركة 1500 أردني بين مسرحيين وشعراء وموسيقيين، وتضم الساحة الرئيسية 25 فعالية لفرق شعبية، ولأول مرة مهرجان سينما للأفلام القصيرة يعرض خلاله 25 فيلما.

وأكد أيمن سماوي المدير التنفيذي للمهرجان أن المسرح الجنوبي يستضيف حفلات للفنانين مارسيل خليفة ومحمد منير ووائل كفوري ونانسي عجرم وعمر العبد اللات وصوفيا صادق وفرقة نادي الجيل وديانا كرزون ومحمد عساف ولطفي بوشناق وعبير نعمة ونداء شرارة وزين عوض وسعد أبو تايه.

ويشمل المهرجان، الذي تأُسس عام 1983 ويُقام سنويا بشكل أساسي في مدينة جرش الأثرية، عروضاً فلكلورية راقصة تؤديها فرق محلية وعالمية، وأمسيات موسيقية ومسرحية وغنائية، وعروض أوبرا، إضافة لندوات ثقافية وفكرية تقام على عدة مسارح أبرزها الجنوبي الذي يتسع لحوالي خمسة آلاف مشاهد، والمسرح الشمالي الذي يتسع لألفي مشاهد، بالإضافة إلى مسارح وساحات عامة أخرى أصغر.

فقبل نحو أكثر من 50 عاما شهدت مدرجات المسرح الجنوبي، حفلات المطربة سميرة توفيق والمطربة سلوى وغيرهما من رواد الأغنية الأردنية، كان ذلك قبل تأسيس مهرجان جرش للثقافة والفنون الذي ينطلق في نسخته الـ 34، في 18 يوليو المقبل، ففي بداية الثمانينات من القرن الماضي تولدت فكرة إقامة المهرجان بعد زيارة الملكة نور والسيدة ليلى شرف للجامعة، وتم الاتفاق مع الدكتور عدنان بدران رئيس الجامعة وبمشاركة الدكتور مازن العرموطي أستاذ الصحافة وقتذاك..كانت حفلات فترة الستينيات محدودة وعلى مسرح واحد في جرش هو المسرح الجنوبي فقط ، وهذا العام تتجدد قيمة المسرح الذي يطلق عليه في الأردن أبوالمسارح في المدينة الأثرية وبمشاركة فرقة الرواد بما تضمه من نخبة من رواد الأغنية الأردنية وفرقة نادي الجيل الجديد الشركسية.

وأضاف سماوي أن مسرح "آرتيمس" يشهد برنامج منوع يمنح الأطفال والموسيقي المساحة الأكبر، ويعرض مسرح الطفل والدمى القراءات القصصية ، وموسيقيين صغار، إلى جانب فرق موسيقية – غنائية محترفة، مع تجربة جديدة تقدمها فرقة "مسرح عالخشب"، تحت عنوان" الموسيقى تجمعنا" ، ومن خلال مسرح دمى يتم تقديم مسرحيات "هيا ننظم وقتنا" و"حصة رسم" و"فتاة الرمان"، و"الطائر الذهبي" ، إلى جانب قراءات قصصية من قبل مؤسسة شومان، وأوركسترا التخت الشرقي من خلال مركز هيا، وفرقة أكاديمية الموسيقيين الصغار، وفرقة درم جام الإيقاعية .

أما بالنسبة للموسيقي فتشارك في فعالياتها فرقة "مقامات القدس" من فلسطين، وهي فرقة انشأها المعهد الوطني للموسيقى فرع القدس عام ٢٠١٠، من طلاب المعهد المتقدمين أكاديميا. حيث تُقدم الموسيقى العربية الكلاسيكية بشقيها الآلاتي والغنائي من فترات زمنية مختلفة ، كما تشارك فرقة الفحيص للموسيقى العربية وتتميز الفرقة بحرصها على الموروث الوطني والعربي، ومن الكويت تقدم فرقة المايسترو راشد النويشير، مقطوعات من نغم كويتي، وهناك مشاركة لفرقة أوكرانية، من خلالها يتم الإطالة على فنون وتراث الشعب الأوكراني.. وفي المسرح الشمالي تقدم أمسية غنائية شعرية تحت عنوان وصال تجمع بين المغنية "جاهدة وهبة" والشاعرة "ماجدة داغر"، ليقدما لحظة ارتحال وارتجال على مقامي الدهشة والنغم ، وسيكون ضيفَي الشرف على هذه الأمسية الموسيقيان ساري وعيّاد خليفة.

أما "مسرح الصوت والضوء" تقام به عروض للأفلام القصيرة السينمائية يشارك بها عدد من الدول العربية منها مصر والجزائر وتونس والأردن وسوريا، بالإضافة إلى عروض مسرحية، أما حفل الافتتاح سيكون على المسرح الشمالي تحت الرعاية الملكية السامية إلى جانب فعاليات فنية من أبرزها فرقة سلاطين وشيوخ الطرب من سوريا وعبير نعمة من لبنان وفرقة أوبرا الإسكندرية من مصر وليلة أردنية لبنانية ، أما مسرح النجوم وهو المحطة الهامة ووجهة لكل الفنانين العرب والأردنيين والفرق المحلية والعربية والعالمية، يشهد هذا العام حضوراً مميزا لعدد من النجوم الأردنيين والعرب، ليكون الفنان الأردني عمر العبداللات نجم حفل افتتاح فعاليات المسرح الجنوبي، وثاني يوم سيكون لعشاق الرومانسية من خلال ليلة أردنية لبنانية يشارك فيها الفنان أسامة جبور والفنان وائل كفوري.

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وفِي اليوم الثالث يظهر الفنان يحيى صويص والفنانة نانسي عجرم، واليوم الرابع فرقة الرواد من الأردن والفنانة صوفيا صادق من تونس، وفِي اليوم الخامس من الفعاليات تقدم فرقة نادي الجيل الجديد من الأردن العديد من الأغاني والاستعراضات، واليوم السادس تقام ليلة أردنية يشارك بها كل من الفنان محمد أبو غريب، وغالب خوري، وليندا حجازي، وتستمر الليلة الأردنية في اليوم السابع أيضًا للفنانين بسام الحلو، نايف الزايد، يوسف كيوان، وسهير عودة، واليوم الثامن تقام ليلة أردنية فلسطينية للفنانة ديانا كرزون ، والفنان محمد عساف، ويضم اليوم التاسع حفلات للفنانين أحمد عبندة من الأردن ومارسيل خليفة من لبنان ليكون جمهور مهرجان جرش مع نجم ختام فعاليات المهرجان في ليلة أردنية مصرية يشارك فيها كل من الفنان جهاد سركيس والكينج محمد منير.

وأضاف المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي أنه تم استحداث أربع بوابات لدخول الجمهور إلى المدرج الجنوبي الذي يعد أكبر مسارح مدينة جرش الأثرية، وذلك تجنبا لحالات الازدحام وتسهيلا لدخول الجمهور إلى فعاليات هذا الموقع ، واستحداث "البطاقة الذهبية العائلية" التي تمنح صاحبها وزوجته واثنين من أطفاله حضور مختلف الفعاليات بمبلغ رمزي، مع تطوير أجهزة التفتيش بحيث تكون مثل أجهزة المطارات للتسهيل في إجراءات التفتيش ، وتم زيادة عدد المرافق الصحية المجهزة تجهيزا حديثا، بواقع 15 مرفقا صحيا لتضاف إلى المرافق الثمانية السابقة، ليبلغ مجموع المرافق الصحية في موقع المدينة الأثرية 23 مرفقا صحيا مزودا بمختلف الاحتياجات الاساسية، علاوة على العديد من التسهيلات الخدمية الأخرى التي سيعلن عنها في حينها.

ويتضمن المهرجان ندوتين في المركز الثقافي الملكي بعمان، الندوة الأولي تحمل اسم "القدس" والتي تكتسب بعدا وطنيا وقوميا وإسلاميا وستعقد في 24 يوليو ، أما الندوة الثانية فتحمل بعد إبداعي ثقافي فني بعنوان "الدراما الإردنية .. الواقع والآفاق" والتي تقام في ٢٥ يوليو ، وتتناول مناقشات قضايا الدراما التليفزيونية من مختلف جوانبها وروافدها الإبداعية في تركيز على هوية أردنية ثقافية، من خلال مشروع وطني يمتلك خصوصيته عن المجتمع الإردني بوصفه متنوع الثقافات.

الجدير بالذكر، أن المهرجان شارك به في دوراته السابقة ألمع نجوم الغناء في الوطن العربي، وكان من أبرزهم الفنانة الكبيرة فيروز والفنان محمد عبده والفنان سعدون جابر وقيصر الغناء العربي كاظم الساهر والفنان جورج وسوف والفنان هاني شاكر والفنان عبدالله الرويشد والفنانة أحلام والفنانة ماجدة الرومي والفنان صباح فخري والفنانة نجاة الصغيرة والفنان الإماراتي ميحد حمد والفنان عمرو دياب والفنان وائل كفوري والفنانة نجوى كرم والفنان عاصي الحلاني، بالإضافة إلى عروض مسرحية كان من أبرز نجومها النجم العربي الكبير الفنان عادل إمام فيما افتتح المسرح الشمالي بعرض أمسية شعرية للشاعر الراحل محمود درويش عام 2001.

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