إدريس ألبا يشارك نجوم "أرسنال" في اعلان دعائي جديد

شارك النجم البريطاني أدريس ألبا متابعيه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، الإعلان الدعائي الذي يشارك فيه مع نجوم فريق نادي أرسنال الإنجليزي، لصالح ماركة عالمية شهيرة.

وعلق إدريس على الفيديو قائلا: "هذا بيتنا .. متحمس لأكون جزءا من إطلاق مجموعة جديدة بين adidas وأرسنال، واخي wrighty بحاجة للانتقال لهوليود.. وأنا من أشد المؤمنين بقوة أن كرة القدم قادرة على تغيير حياة الناس متحمسون لما نقوم بتحضيره هذا الموسم".

وظهر في الإعلان برفقة أدريس نجوم نادي أرسنال منهم اللاعب التركي الشهير مسعود أوزيل.

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وعلى صعيد آخر، ينتظر أدريس البا عرض فيلمه الجديد المشتق من أحداث سلسلة أفلام fast & furious، ويحمل اسم Hobbs & shaw الذي يجمعه بالنجم العالمي دوين جونسون، ومن المقرر طرحه شهر أغسطس المقبل.

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