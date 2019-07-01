شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صلة القرابة بين عزت ابو عوف والموسيقار محمد عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش الوسط الفنى حالة من الحزن الشديدة بعد فقدان واحداً من أبز نجومهم وهو الفنان عزت أبو عوف الذى رحل عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عن عمر 70 عاماً، حيث حظى الفنان الراحل بشعبية كبيرة بين الفنانين لما تمتع به من رقى ووفاء وطيبة ودعم للكل سواء الكبار أو الصغار، إضافة إلى مواقف المتعددة مع معظم الفنانين.

بداية عزت أبو عوف الفنية لم تكن مع التمثيل تماماً رغم أعماله الكثيرة التى اقتربت من 200 عمل ما بين السينما والدراما والمسرح، وإنما انطلق من خلال المزيكا وأصبح من صناعها الكبار خلال فترة الستينات وما بعدها، ولكن لا يعرف الكثير من الجمهور أن عزت أبو عوف له صلة قرابة مع الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب والتى كشفها أبو عوف خلال ندوة أقامها له ”الخليج 365” فى شهر سبتمبر من عام 2016 احتفالاً بعيد ميلاده الـ 68 وقتها.

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محمد عبد الوهاب

وكان قد كشف عزت أبو عوف عن صلة القرابة التي تربطه مع الموسيقار الراحل وقال :"أنا ومحمد عبد الوهاب أقارب كان ابنه متزوج من شقيقة زوجتى لمدة 12 عاما، وكنا أسبوعياً نجتمع فى بيت أحدنا، وكنا نسحر بعالم محمد عبد الوهاب، ووقتها كنا نصور فيلم "الكمين" بطولة فريد شوقى فعرض علينا أن يلحن أغنية داخل الفيلم، وكان من حظى إننى عرفت وتعلمت من الفنان الراقى محمد عبد الوهاب".

وأوضح عزت أبوعوف :" أثناء قيامى بشخصية عبد الوهاب فى فيلم "حليم"، كان المخرج شريف عرفة يرسم شخصيته مثل "بيتهوفن" ولكنى طرحت رأيى وقلت له عبد الوهاب شخص دقيق وحريص للغاية، ويجب أن يظهر بهذه الطريقة، وبالفعل تم تغيير الشخصية حسب ما وصفت ووافق الجميع على هذا "الكراكتر"، لأنه خفيف الظل وراقى فى تعاملاته، وكان عبد الوهاب له طقوس خاصة فى العشاء المكون من ثلاث أشياء وهى "فول نابت، وأراسيا مسلوقة، ووردة".