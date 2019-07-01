شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجانا القاهرة والجونة ينعيان الراحل عزت أبو عوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بيانا صحفيا نعي فيه الدكتور الفنان عزت أبو عوف، حيث قال البيان: "بكل الحزن ينعي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي رئيسه السابق الفنان القدير عزت أبو عوف، القامة الفنية الكبرى الذي قاد دفة المهرجان بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٢ ليساهم بكل جهده دفع المهرجان للأمام. رحمه الله وتغمد أهله وجمهوره ومحبيه بالصبر والسلوان".

فيما أصدر مهرجان الجونة بيانا صحفيا آخر جاء فيه:" نودع اليوم، ببالغ الحزن والأسى، صديق المهرجان العزيز، والفنان المميز عزت أبو عوف، الذي شرفنا بوجوده معنا في الدورتين السابقتين من مهرجان الجونة السينمائي رحل أبو عوف، تاركاً لنا إرثًا حافلًا من الأعمال الفنية الموسيقية والسينمائية، حيث قام على مدار حياته بالتمثيل في مئات الأعمال السينمائية والدرامية، والعزف والتلحين الموسيقي، وتأسيس فرقة "فور إم" واحدة من أهم الفرق المصرية في أواخر السبعينات، كما تولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة ما بين 2006-2012 ‎وفي واحدة من أكثر لحظاتنا تميزًا في الدورة السابقة، شاركنا "أبو عوف" ذكرياته مع إخوته الأربعة ليحكي لنا عن مشواره الفني المليئ بالنجاح والحب والإبداع".

Advertisements

يشار إلى أن النجم عزت أبو عوف كان يتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات المهندسين، خاصة أنه كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب وتوفي فجر اليوم الاثنين وشيع جثمانه ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، حيث حضر نقيب الفنانين اشرف زكى، والفنانة يسرا اللوزى، والفنان محمد مرزبان والفنان منير مكرم، وخالد عبد الجليل رئيس المركز القومي للسينما.