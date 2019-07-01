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شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سالم تروى تفاصيل عن علاقتها بأبوها الروحي عزت ابو عوف × 8 صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة إيمى سالم، عن حزنها الشديد لرحيل الفنان الكبيرعزت أبو عوف اليوم الاثنين بعد صراع مع المرض، لافته أنها فقدت اليوم والدها الثانى وأبوها الروحي الذى ظل بجانبها و دعمها فى مسيرتها الفنية.
ونشرت إيمى صور عديدة برفقه الفنان عزت أبو عوف، وكتبت عليها قائلة: " أنا بالنسبة ليا مش مجرد فنان اشتغلت معاه اكتر من مرة... أنت بالنسبة لي كنت ابويا التانى و حبك جوايا كان مختلف، كنت على طول جنبي لما بحتاجلك مع السلامه يا أحلى و أطيب و أغلي عزت .... هتوحشنى قعدتنا في الليفينج و فرجتنا علي الافلام القديمة اللي كنت بتحكيلي تاريخ كل فيلم فيهم وضحكتك اللي كانت ملازمانا طول القاعدة.. بس انت تعبت قوي في الاخر ..نام و ارتاح حتى أن نلتقي هتوحشنى قوى بجد ".
ورحل عن عالمنا اليوم الفنان الكبير عزت أبو عوف عن عمر ناهز 70 عاماً، داخل أحد المستشفيات، بعد معاناة طويلة مع المرض.
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