شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تنعى عزت أبو عوف عبر الفيس بوك وتويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النجمة هند صبري الفنان عزت أبو عوف عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر، قائلة "رحل اليوم الفنان المهذب عزت أبو عوف بعد أن امتعنا على مدار عشرات السنين منذ السبعينات سواء باغاني فرقة ال4m أو بأفلامه أو أثناء رئاسته لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في فترة من فتراته الذهبية، لعب دور ابي بمسلسل إمبراطورية مين؛ وتشاركنا في بنات وسط البلد خالص العزاء لأسرته وخصوصا شقيقته الفنانة مها أبو عوف. وأبنائه مريم التي أخرجت مسلسل إمبراطورية مين وكمال".

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