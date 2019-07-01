شكرا لقرائتكم خبر عن "لو متعرفش أعرف دلوقتى"..مشاركة عزت أبو عوف فى فيلم ديزنى " أحدب نوتردام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت صفحة " ديزنى بالعربى"، الفنان الكبيرعزت أبو عوف الذى رحل صباح اليوم عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز الـ 70 عاما داخل أحد المستشفيات.

وكتبت الصفحة، " إنتقل الى رحمة الله تعالى فجرهذا اليوم الفنان المصري القديرعزت أبو عوف، والذي شكل صوته الغنائي جزء كبير من ذاكرة محبي ديزني بالعالم العربى".

وفي عام ١٩٩٦ قدم الراحل أبو عوف الصوت الغنائي لأحد أشهر شخصيات ديزني شراً في نسخته العربية، القاضي الظالم فرولو في رائعة ديزني الكلاسيكية "أحدب نوتردام"، وذلك بناءً على ترشيح المخرجة الغنائية للفيلم الدكتورة جيهان الناصر، والتي أصرت أن يعود أبو عوف مجدداً للغناء بعد سنوات طويلة من التوقف، حيث بدأ أبو عوف مسيرته الفنية كمغني في فرقة فور إم ومن ثم إنتقل بعدها الى التمثيل، صوته سيظل حياً في ذاكرتنا وذاكرة العديد من الأجيال القادمة من خلال فيلم " أحدب نوتردام".