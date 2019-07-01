شكرا لقرائتكم خبر عن تيم الحسن يكشف حقيقة تعرضه لحادث مع زوجته وفاء الكيلانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عن تعرض النجم تيم حسن وزوجته الإعلامية وفاء الكيلاني لحادث سير في مدينة الإسكندرية، مما أثار قلق الكثيرين خاصة أن الثنائى لم يعلنا عن أى شىء بخصوص هذا الحادث عبر حساباتهم على السوشيال ميديا.

ونفى تيم كل ما تردد في هذا الشأن، وكتب على صفحته الرسمية "فيس بوك"، قائلا: " كل ما تم نشره عن تعرّضي لحادث سير هو كَذب وافتراء من صفحات يشهد لها التاريخ بتحريف الواقع السوري الداخلي".

وشارك تيم حسن في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "الهيبة 3"، وشارك فى بطولة العمل الفنانة سيرين عبد النور، ومنى واصف ومجموعة كبيرة من النجوم، وقامت ببطولة الجزء الأول الممثلة نادين نسيب جيم، فيما كانت نيكول سابا بطلة الجزء الثاني.