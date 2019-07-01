طليقة وائل كفوري: حياتي تغيّرت خلال سنة

أكّدت أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري، أنّ حياة الإنسان قد تتغير خلال سنة بشكل كامل.

وكتبت عبر حسابها الخاصة على انستغرام "حياتك قد تتغيّر بمجملها خلال سنة، سوف تحب نفسك كفاية وستعلّم أنّك تستحق الأفضل. كن شجاعاً كفاية لتطلب الأكثر، وكن منظّماً لتنجز أكثر".

أنجيلا التي تتواجد بكثافة على "انستغرام" بعد إعلان طلاقها من وائل كفوري، تنشر باستمرار حكماً تشير إلى معاناتها، ورغبتها في الانطلاق من جديد، وآخر من نشرته عبر خاصية "ستوري"، مناشدة بعدم حرمان الأم من حضانة أطفالها، بعد أن تكون قد أفنت عمرها وضحّت لتربيتهم، في إشارة غير مباشرة إلى أنّ ثمّة نزاع مع طليقها على حضانة ابنتيهما ميشال وميلانا.

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يذكر أن انجيلا التي تزوّجت وائل عام 2010، لم تظهر معه يوماً في مناسبة رسميّة، وكان يبعدها وابنتيهما عن الأضواء، حتى أنّه لم يعلن طلاقه منها إلا بعد وقوع الطلاق بستّة أشهر.