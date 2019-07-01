إليسا للمتنمرين: تظهرون عقدكم النفسية ورأيكم لا يهمني

بعد قيام صفحات على السوشال ميديا، بتناقل صور إليسا من مهرجان موازين، والتعليق عليها بصورة سلبية، ردّت الفنانة بحزم، داعية جمهورها إلى عدم الانجراف إلى الرد على المسيئين، مؤكّدة أنّ الأمر لا يعنيها، وأنّه يدلّ على عقد نفسيّة لدى اصحابها.

وكتبت إليسا عبر حسابها الخاص على "تويتر" متوجّهة إلى جمهورها

"لما حدا يتعرضلي أو يتنمر على صورة، ما تتضايقوا لأنو الموضوع آخر همي وما إلو أي تأثير عليي، ويللي عم يتنمروا ويحكوا ما عندن إلا عقدهن يفجروها، فا اتركوهن بعقدهن. يفشو خلقن أنا إليسا".

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وليست المرّة الأولى التي تتعرّض فيها إليسا للتنمّر بسبب صورها، وفي كل مرة كانت تعيد نشر صورها التي تثير السخرية للتأكيد على أنّها لا تعير الانتقادات اهتماماً.

يذكر أن إليسا أحيت حفلة ضمن مهرجان موازين، واعتبرت حفلتها الأنجح بسبب الإقبال الجماهيري الكبير عليها.

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