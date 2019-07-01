نادين نجيم تتعرّض للتنمّر وتتحدّث عن الحب الحقيقي

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بعد تعرّضها للتنمّر بسبب نشرها صورة لم ترق لمتابعيها، نشرت الفنانة نادين نجيم على حسابها على انستقرام، صورة مع ولديها هافين وجيوفاني، وعلقت عليها بأن حب الاولاد هو الحب الوحيد الحقيقي غير المشروط، الذي لا حدود له، و البعيد عن المصالح.
وكانت نادين قد نشرت صورة لها قبل يومين، نالت نصف مليون تعليق، وانهالت الانتقادات على نادين بسبب بشرتها المتعبة، فردّت بغضب على أحد التعليقات مؤكّدة بأنها ليست كاملة وبأنّ عيوب البشرة أمر وارد.
وكتبت نادين ""شو هالتعليقات في بشرة بلا مسام؟ في بشرة ما بتتعب؟ بالعكس عادي هيدا شي كتير طبيعي أنا مني شايفة شي غلط أبداً. ولازم ننبسط بشكلنا مين قال اني كاملة؟ لا لا مش مقبول فكرت بني شي. يخربيتكم هلقد بدا؟".
الصورة التي نشرتها نادين نجيم وانهالت عليها التعليقات السلبية
وكانت نادين قد نشرت قبل عدة أيام "بوست" عكس تجربتها الشخصية مع الصداقة، حيث كتبت "المال يجلب لك أصدقاء المصلحة والجمال يجلب لك أصدقاء الشهوة أما الاخلاق تجلب أصدقاء العمر".
يذكر أن نادين تقضي إجازتها مع عائلتها بعد انشغال استمر أشهربتصوير مسلسل "خمسة ونص" وبتصوير عدد من الإعلانات.
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