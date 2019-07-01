صور نجمات عرب بروب الحمام

نشرت بعض نجمات العالم العربي صوراً عبر حساباتهن في انستقرام وتوتير بإطلالة روب الحمام وهذا ما كان في غاية الجرأة بالنسبة لجمهورهن.

كما ان ظهورهن بروب الحمام أثار جدل كبير في الوسط الفني، إلا أن النجمات اتبعن هذه الموضة:

النجمة درة التونسية ظهرت خلال الاستعداد لأحد المناسبات بروب الحمام وهي بمكياج صارخ كذلك بالنسبة للنجمة اليسا التي ظهرت في إطلالة مشابهة وهي تضع المكياج قبيل حفلتها الغنائية.

وتسببت صورة المغربية دنيا بطمة في جدل واسع لظهورها بروب الحمام أيضًا وتعرضت لنقد وهجوم شديد، وهو ما تكرر مع مايا دياب التي أطلت بروب الحمام في الشارع.

في حين ظهر الثنائي يعقوب الفرحان وليلى اسكندر بنفس الإطلالة كذلك بالنسبة للفنان يوسف الخال مع زوجته نيكول سابا.

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شاهدوا إطلالات النجمات العرب في روب الحمام.

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