فن ومشاهير

صور نجمات عرب بروب الحمام

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hanaa.elrhayim 0 تبليغ

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نشرت بعض نجمات العالم العربي صوراً عبر حساباتهن في انستقرام وتوتير بإطلالة روب الحمام وهذا ما كان في غاية الجرأة بالنسبة لجمهورهن.

كما ان ظهورهن بروب الحمام أثار جدل كبير في الوسط الفني، إلا أن النجمات اتبعن هذه الموضة:

نجمات بروب الحمام

النجمة درة التونسية ظهرت خلال الاستعداد لأحد المناسبات بروب الحمام وهي بمكياج صارخ كذلك بالنسبة للنجمة اليسا التي ظهرت في إطلالة مشابهة وهي تضع المكياج قبيل حفلتها الغنائية.

نجمات عرب بروب الحمام

وتسببت صورة المغربية دنيا بطمة في جدل واسع لظهورها بروب الحمام أيضًا وتعرضت لنقد وهجوم شديد، وهو ما تكرر مع مايا دياب التي أطلت بروب الحمام في الشارع.

نجمات عرب بروب الحمام

في حين ظهر الثنائي يعقوب الفرحان وليلى اسكندر بنفس الإطلالة كذلك بالنسبة للفنان يوسف الخال مع زوجته نيكول سابا.

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نجمات عرب بروب الحمام

شاهدوا إطلالات النجمات العرب في روب الحمام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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