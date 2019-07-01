سقوط ياسمين صبري أرضا أثناء قيادتها الدراجة.. هل حالتها الصحية خطيرة؟

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها صورة لها بعد سقوطها من على الدراجة، أثناء قضائها عطلة صيفية في إحدى الجزر الآسيوية، ونشرت صورة ليديها المجروحتين، مع تعليق: سقوط لطيف، ويبدو من الصورة أن حالتها الصحية بعد السقوط ليست خطيرة.

حكايتي، أحدث أعمالها في التليفزيون.

يذكر أن مسلسل حكايتي، هو أحدث أعمال ياسمين صبري في التليفزيون، وكان يعرض خلال شهر رمضان على قنوات CBC ،DMC ،ONE، شارك في بطولته أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبدالناصر، ناهد رشدي، إسلام جمال، هنادي مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسي، دنيا المصري، ومصطفى درويش، هبة عبدالحكيم، وتأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجي.

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تدور أحداث المسلسل حول «داليدا»، الفتاة التي تدرس تصميم الأزياء ومن عائلة كبيرة، لكنها تعاني بقسوة من أسرتها؛ لتهرب منهم وتبدأ العمل كخياطة في ورشة صغيرة، بعد أن تيقنت من وجود خطة لقتلها، لكنها تتعرّض لأزمات أخرى، لاسيما بعدما أثبتت موهبتها في تصميم الأزياء.

هجوم عليها بسبب سخريتها من أصحاب متلازمة داون

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كانت الفنانة ياسمين صبري قد أثارت جدلاً كبيراً بظهورها في أحدث جلسة تصوير على دراجة بخارية، ولقيت الصور التي نشرتها ياسمين عبر حسابها على إنستقرام عدداً كبيراً من إعجاب معجبيها وتعليقاتهم التي أشادت بها.

وكانت ياسمين قد تعرضت لأزمة بعد سخريتها من أصحاب متلازمة داون، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستقرام؛ مما دفعها للاعتذار بعدها للجمهور.