مي البلوشي توضح حقيقة مشاركتها في «رحلة بدينار ونص»

مي البلوشي تحسم موقفها من دينار ونص

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حسمت الفنانة مي البلوشي الجدل المثار خلال الفترة الماضية عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول مشاركتها في مسرحية رحلة بدينار ونص، والتي طرحت خلال فترة عيد الفطر المبارك على مسرح عبدالحسين عبدالرضا، والتي من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة مرة أخرى، ويشارك في بطولتها الكثيرون من نجوم الفن، ومن بينهم: عبدالرحمن العقل، وريم أرحمة، ورانيا شهاب، وآمنة الكندري، وفرحان العلي، ودانا البلوشي، ومشاري الفريح، وعبدالله الفريح، ومن تأليف محمد الكندري، وإخراج عبدالعزيز صفر، ودارت أحداثها في إطار كوميدي حول رجلٍ فقيرٍ وبخيل، ولديه ابن معاق ويتعرض للعديد من المواقف الحياتية الصعبة.

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وقالت مي البلوشي عبر حسابها الرسمي على إنستقرام: «بخصوص اللي يسألوني عن مسرحية رحلة بدينار ونص، هل أنا معاهم أو لاء، للأسف أنا اعتذرت لظروف خاصة، ما رح أقدر أشتغل معاهم، موفقين إن شاء الله كاست المسرحية».

آخر أعمالها، مسلسل إفراج مشروط، رمضان الماضي

جدير بالذكر، أن الفنانة مي البلوشي قد خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلين، هما: إفراج مشروط، والذي قام ببطولته: خالد أمين، وسعد الفرج، وهبد الدري، وعبدالمحسن القفاص، وأحمد إيراج، ومن تأليف عبدالمحسن الروضان، وإخراج عيسى ذياب، والعمل الثاني هو مسلسل حضن الشوك، الذي قام ببطولته: ليلي عبدالله، وإبراهيم الحربي، وأحمد مساعد، وخالد البريكي، وهدى حمدان، وإنتصار الشراح، ومن تأليف عبدالله السعد، وإخراج أحمد البدري.