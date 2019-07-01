ريهام سعيد تواجه الموت ومخاوف من وصول ميكروب خطير لمخها

شاركت الصفحة الرسمية لبرنامج صبايا الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد عن تطورات الحالة الصحية التي تمر بها ريهام سعيد، وكتبت في منشور لها عبر «فيسبوك»، أصيبت الإعلامية ريهام سعيد بميكروب في وجهها، حيث أكد الأطباء أن الخطر ما زال قائماً عليها، ويحاولون القضاء على الميكروب.

ويتخوف الأطباء من وصول البكتيريا إلى المخ؛ لذا ستخضع لعلاج مكثف خلال الفترة المقبلة، حتى لا تنتشر تلك البكتيريا في الجسم ويصعب السيطرة عليها.

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وستظل الإعلامية تحت الملاحظة لمدة أسبوعين من أجل تخطي مرحلة الخطر... حيث تم منع الزيارة عنها.

ريم البارودي تطالب الجمهور بالدعاء لريهام.

نتمنى منكم الدعاء أن يشفيها الله ويمنحها الصحة والعافية وتمر هذه الأزمة بسلام

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وكانت ريم البارودي قد طالبت الجمهور بالدعاء لصديقتها ريهام سعيد بعد إصابتها بهذا المرض، كما تعاطف معها عدد كبير من زملائها الإعلاميين، منهم الإعلامي شريف مدكور والذي سبق أن أعلن إصابته بمرض السرطان، وتضامنت معه ريهام سعيد وأعلنت عن دعمها له كزميل إعلامي.