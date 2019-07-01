سوسن بدر تنشر صورة أحفادها والجمهور يؤكد أنهم يشبهونها

شاركت الفنانة سوسن بدر متابعيها بصورة نشرتها مؤخراً عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير «إنستجرام»؛ حيث ظهرت سوسن برفقة طفلين؛ حيث كشفت أنهما حفيداها، واللذان رافقاها في رحلتها إلى الأردن.

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وعلقت سوسن بدر على الصورة قائلة: «أحفادي ملك ويوسف في طريقنا إلى الأردن إن شاء الله»، لتتلقى العديد من التعليقات الإيجابية؛ حيث عبر متابعوها عن إعجابهم بالصورة، كما أكد الكثير أن حفيدتها ملك تشبهها كثيراً.

يذكر أن الفنانة سوسن بدر تعيش خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني والتألق الكبير؛ حيث حققت نجاحاً كبيراً بدورها في مسلسل «أهو دا اللي صار»، الذي شارك في بطولته: روبي، وأحمد داود، ومحمد فراج، وعلي الطيب، وعرض خارج سباق رمضان.

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كما لفتت الانتباه في مسلسل «أبو العروسة»، الذي حصد نجاحاً ضخماً أثناء عرضه على الشاشات، وأشاد الكثير بدور سوسن بدر وسيد رجب.

