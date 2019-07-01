هاني شاكر: تجربة العمل النقابي كانت قاسية جدا!

قرر الفنان هاني شاكر خوض تجربة الانتخابات على منصب نقيب المهن الموسيقية للمرة الثانية، والمزمع فتح باب الترشح له يوم الأحد 7 يوليو المقبل، على أن تجري الانتخابات يوم 30 من الشهر نفسه.

وقال هاني شاكر في تصريحات صحفية، أن مسئولية العمل النقابي استنفدت كثيراً من الجهد في سبيل تحقيق العدالة الإنسانية لشريحة من المجتمع معنية بتشكيل وجدان الشعب المصري؛ خاصة في تلك المرحلة المهمة من التنمية الجديدة التي تعيشها مصر والتحديات التي تواجهها.

اقرئي أيضا : بالصور.. حسين الجسمي يلتقي بأبو هل يقدمان دويتو غنائيا قريبا؟

Advertisements

تجربة العمل النقابي قاسية جداً

وأضاف شاكر عقب اتخاذه قرار خوض الانتخابات للمرة الثانية، أن تجربة العمل النقابي كانت قاسية بما يكفي، وأنه لم يكن ينوي تكرارها مرة أخرى، إلا أن هناك الكثير من الاعتبارات قادته إلى اتخاذ قرار الترشح مرة أخرى؛ خاصة وأنه يرى أن النقابة بدأت تستعيد الكثير من عافيتها، وأنه خلال الدورة المنقضية تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة، والتي قفزت بالعمل النقابي إدارياً ومالياً في سبيل تحقيق طموحات وأحلام أعضاء الجمعية العمومية.

اقرئي أيضا : غادة عادل تطلب العودة لطليقها مجدي الهواري والاخير يتجاهلها

هاني أكد أنه خاض التجربة الأولى بعد مطالبات من زملاء كثيرين بالوسط الموسيقي، بعد أن وصلت أحوال النقابة لمستوى وصل إلى حد «النشاز» وتدهور مستوى الأداء؛ مشيراً إلى أن هناك الكثير من الأرقام توثق لما تم تحقيقه خلال الدورة المنقضية على سبيل المثال ولا الحصر؛ فقد وصل إجمالي الودائع 24 مليون جنيه، وكان قد تسلمها قبل أربعة أعوام وفي حسابها ٧ ملايين جنيه فقط عام ٢٠١٥.