نادين نجيم ترد على سخرية جمهورها منها: "يخرب بيتكم"

ردت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، على سخرية وتنمر الجمهور على بشرتها التي بدت منهكة في إحدى الصور، التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت «نادين» قائلة: «شو هالتعليقات في بشرة بلا مسام.. في بشرة ما بتتعب بالعادي هيدا شيء طبيعي أنا ماني شايفة غلط ولازم ننبسط بشكلنا، مين قال إني كاملة، مش معقول فكرت في شي.. يخرب بيتكم».

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اعتمدت نادين على الظهور بمكياج صاخب متناسق مع ملامحها، وارتكز على طلاء الشفاه باللون الأحمر، كما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة بترك شعرها منسدلاً.

وعلقت بعض الفتيات على الصورة قائلات: «بنات شوفوا بشرة نادين نسيب نجيم بدون فلتر.. لما دي بشرة نادين.. أنا بقى تاعبة نفسي ليه!!».

