علقت الإعلامية ريهام سعيد مجدداً على المرض الذي أصابها في وجهها، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور «إنستجرام»؛ قائلة: «لماذا ابتلاني الله؟.. ابتلاك ليغفر لك، ابتلاك ليرى مدى تحملك وصبرك، ابتلاك الله لأنه يحبك».
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وانهالت التعليقات عليها من أصدقائها المقربين منها ومتابعيها، عبر مواقع التواصل وتمنوا لها الشفاء العاجل، والعودة إلى الساحة الإعلامية من جديد.
وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد أصيبت مؤخراً ببكتيريا في الوجه، وخضعت لعملية جراحية من المحتمل أن تغيب على أثرها عن شاشة قناة الحياة لفترة.
كانت هذه تفاصيل خبر ريهام سعيد بعد إصابتها بمرض خطير: "لماذا ابتلاني الله بهذا المرض؟!" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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