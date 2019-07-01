ريهام سعيد بعد إصابتها بمرض خطير: "لماذا ابتلاني الله بهذا المرض؟!"

علقت الإعلامية ريهام سعيد مجدداً على المرض الذي أصابها في وجهها، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور «إنستجرام»؛ قائلة: «لماذا ابتلاني الله؟.. ابتلاك ليغفر لك، ابتلاك ليرى مدى تحملك وصبرك، ابتلاك الله لأنه يحبك».

اقرئي أيضا : حسين الجسمي: خبر زواجي سراً، أفرحني للغاية

وانهالت التعليقات عليها من أصدقائها المقربين منها ومتابعيها، عبر مواقع التواصل وتمنوا لها الشفاء العاجل، والعودة إلى الساحة الإعلامية من جديد.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد أصيبت مؤخراً ببكتيريا في الوجه، وخضعت لعملية جراحية من المحتمل أن تغيب على أثرها عن شاشة قناة الحياة لفترة.