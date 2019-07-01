حسين الجسمي: خبر زواجي سرا أفرحني للغاية

خرج النجم حسين الجسمي عن صمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ضمن فعاليات مهرجان موازين الموسيقي، وكشف حقيقة زواجه سراً؛ حيث أكد أن ذلك الخبر شائعة ليس لها أي أساس من الصحة، وأن تلك الشائعة لم تحزنه؛ فهي من الشائعات المفرحة بالنسبة له؛ لأنها مجرد خبر زواج وليس أمراً يسيء له.

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وفي سياق آخر، أحيا حسين الجسمي حفل ختام مهرجان «موازين» بالمغرب، وسط حضور الآلاف من عشاقه ومحبيه، الذين توافدوا على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

وقدم الجسمي خلال الحفل مجموعة كبيرة من أهم أغنياته، التي لقيت استحسان الحضور، وأحدثها مع ألحان الموسيقار الدكتور «طلال»، وسط تفاعل كبير من كل جمهوره وعشاقه الذين شاركوه الغناء في جو مليء بالبهجة والسعادة.