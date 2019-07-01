شاهدوا.. تشييع جثمان عزت أبو عوف إلى مثواه الأخير وانهيار شقيقاته

كتب امير فتحي في الاثنين 1 يوليو 2019 02:54 مساءً - أقيمت مراسم جنازة الفنان الراحل ​عزت أبو عوف​ بعد صلاة ظهر اليوم الاثنين، في مسجد السيدة نفيسة بمشاركة عائلته وأصدقائه إضافة الى عدد من الفنانين، فيما تغيّب العديد من النجوم الذين تربطهم علاقة وطيدة مع الفنان الراحل ومنهم محمد فؤاد وتامر حسني وآخرين.

وحرص عدد من الفنانين على المشاركة في تشييع الجنازة وتوديعه لمثواه الأخير وعلى رأسهم نقيب الفنانين ​أشرف زكي​، والفنان ​خالد النبوي​، والفنانة ​يسرا اللوزي​، والمخرج ​عمرو عرفه​، والفنان محمد مرزبان، ومنير مكرم، https://cdn00.vidyomani.com/c/4/6/7/q4p7dg2bz8nh/index.htmlالى جانب بعض من اصدقائه واقاربه وزوجته أميرة أبو عوف وابنته مريم أبو عوف وشقيقته مها أبو عوف التي جاءت من السعودية بعد علمها بخبر الوفاة.

وتستقبل أسرة الفنان الراحل عزت أبو عوف، العزاء بعد صلاة المغرب، غداً الثلاثاء بمسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة المغرب.

يشار إلي أن النجم القدير عزت أبو عوف، وافته المنيه فجر اليوم الاثنين عن عمر يناهز الـ 70 عاما ، بعد صراع لفترة مع المرض ، حيث كان يعاني من مشاكل فى الكبد والقلب، وكان يتلقى العلاج بإحدي مستشفيات منطقة المهندسين.

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