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كتب امير فتحي في الاثنين 1 يوليو 2019 02:54 مساءً - لا يزال اسم الطفل السوري زين عبيد محفوراً في ذاكرة من تابع الجزء الأول من برنامج “ذا فويس كيدز” حيث استطاع عبيد أن يخطف الأضواء بصوته الجميل وكذلك بشكله، فكانت دوماً تتغزل به عضو لجنة التحكيم حينها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، التي انضم الى فريقها ولكنه لم يحصد اللقب انذاك.
عبيد فاجأ الجميع في الفترة الأخيرة حيث انتشرت صور له بدا فيهم وقد تغير شكله كثيراً، حيث خسر الكثير من وزنه، كما أصبحت قامته أطول وكذلك بانت عليه ملامح الشباب أكثر من ملامح الطفولة بفعل تقدم العمر، وتساءل الكثيرون هل خضع عبيد لعملية تكميم معدة لخسارة الوزن؟.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. نجم “ذا فويس كيدز” يصدم الجميع بخسارته للكثير من وزنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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