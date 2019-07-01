شقيقة ريهام سعيد تكشف تفاصيل المرض الخطير الذي أصاب أختها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الإعلامية المصرية ريهام سعيد لأزمة صحية شديدة، دخلت على إثرها المستشفى وخضعت لجراحة عاجلة، حيث قيل أنها أصيبت بمرض يسمى “بكتيريا الوجه”.

شقيقة الإعلامية المصرية، والتي تدعى “رانيا”، خرجت عن صمتها لتكشف طبيعة مرض شقيقتها، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”: “للناس اللي عاوزه توضيح، ريهام عندها ميكروب شديد في الأنف من الداخل والخوف انه يطلع علي العين و المخ”.

وأضافت: “حاجه ملهاش أي علاقه بالجلد و اضطرت ان تخضع لعمليه دقيقه.. و هي الان بتخضع لعلاج مكثف وإذا لم يكن هناك تحسن هتسافر انشاء الله للتأكد من العلاج الصحيح و انشاء الله بإذن الله تقوم بالسلامه”.

وتابعت: “تصحيح لبعض الپوستات الخاطئة موضوع ان جالها ميكروب في الجلد يؤدي الي تساقط الجلد ده كلام مش صحيح خالص أو انه جالها نفس فيروس مايكل جاكسون وإن جلدها هيتساقط ومرض خطير وًالكلام ده من وحي خيال بعض الناس”.

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واستطردت: “من فضلكم بلاش التزايد في الكلام و تأليف الأخبار اللي بتدمر أسره كامله . يعني لما يتكتب خبر “وصيه ريهام سعيد الاخيره قبل وفاتها” الناس دي مش بتفكر ان ريهام ليها ام و اب و اخوات و أولاد ممكن ينهارو لما يقروا خبر زي ده و الا هو سبق صحفي و طز في اي حاجه تانيه !!!! “.

وطلبت من متابعيها الدعاء لها، بقولها: “برجاء الدعاء لها بظهر قلب.. اللهم رب الناس اذهب البؤس اشفي انت الشافي شفأ لا يغادر سقما.. يا رب يجعل دعوات الناس من نصيبك ويشفيك يا حبيبتي أزمه وهتعدي انشاء الله”.

وكانت ريهام سعيد قد أكدت أنها ستجهز نفسها خلال الفترة الحالية للسفر إلى إحدى الدول الأوروبية من أجل تلقى العلاج هناك، لافتة إلى أنها تجرى العديد من الاتصالات من أجل اختيار دكتور متميز يقوم بتشخيص حالتها والبدء فى مرحلة العلاج.

وقالت ريهام، في تصريحاتها لموقع “اليوم السابع”،أن كل ما يخيفها حاليا هو وصول الميكروب إلى المخ، مشيرة إلى أن المرض ليس جلديا كما أشيع فى بعض المواقع.

الإعلامية وجهت الشكر إلى كل من دعمها فى هذه الأزمة، مؤكدة أنها تلقت العديد من المكالمات ولكن حالتها الصحية تمنعها من الرد عليها، لافتة إلى أنها تمكث حاليا فى منزلها، حيث نصحها الدكتور الخاص بها بضرورة الابتعاد عن المستشفى حتى لا تلتقط أى ميكروب جديد، ومنع عنها الزيارات لمدة أسبوعين.