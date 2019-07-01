وفاة محمد العباسى أول جندي رفع علم مصر على خط بارليف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفى محمد محمد عبد السلام العباسى، الشهير بـ “محمد أفندى العباسى”، صباح الاثنين 1 يوليو، عن عمر يناهز 72 عاما.

والعباسي هو أحد أبطال حرب أكتوبر، حيث أنه أول من رفع علم مصر على أول نقطة حصينة بخط بارليف فى حرب 6 أكتوبر عام 1973.

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الدكتور السيد العباسي، نجل شقيق محمد العباسي، قال إن عمه توفي صباح الإثنين، وإن الجنازة ستقام بعد صلاة الظهر من مدينة القرين.

وولد العباسي، بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، وقد التحق بالتجنيد أثناء حرب أكتوبر، وعندما جاءت ساعة الصفر وعبور قناة السويس، كان فى صفوف المتقدمين نحو دشمة حصينة بخط بارليف دون أن يهتم بالألغام والأسلاك الشائكة، وأطلق النار على جنود حراسة الدشمة الإسرائيلية.

وقام الجنود المصريون، بقتل عدد من الأعداء، ومن شدة فرحته، نادى العباسي على قائد الكتيبة، قائلا: “مبروك ياناجى مبروك يا ناجى” وكانت رتبته مقدما فى الجيش، فرد عليه قائلا: “مبروك ياعباسى..ارفع علم مصر يابطل”، فقام العباسي بإنزال العلم الإسرائيلى ورفع العلم المصرى فوق أول نقطة مصرية تم تحريرها.