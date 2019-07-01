مفاوضات جادة مع منى زكى للمشاركة في بطولة «العنكبوت»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواصل الجهة المنتجة لفيلم “العنكبوت” للنجم المصري أحمد السقا والمخرج أحمد نادر جلال، مفاوضاتها الجادة مع النجمة المصرية منى زكى لتشارك الفنان أحمد السقا فى بطولة العمل، المقرر تصويره الفترة المقبلة.

وتعكف منى زكي حالياً، على قراءة سيناريو الفيلم، ووافقت بشكل مبدئى ولكن لم يتم التعاقد معها بشكل رسمى حتى الأن، ومن المقرر أن يحسم الأمر بينهما الأسبوع المقبل.

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وتدور أحداث العمل في إطار من الأكشن والإثارة، حيث يعتمد على فكرة مختلفة وجديدة على السينما المصرية خاصة أن بطله نجم كبير حققت أعماله نجاحاً كبيراً كما أن هناك عاملاً آخر وهو وجود مخرج له بصمة كبيرة بحجم نادر جلال.

وكانت أخر أعمال الفنانة منى زكى في السينما فيلم “من 30 سنة”، مع أحمد السقا وحقق العمل نجاحاً كبيراً وقت عرضه فى عام 2016، للمخرج عمرو عرفة وشارك فى بطولة العمل شريف منير ونور اللبنانية تأليف أيمن بهجت قمر.

بينما كانت آخر أفلام السقا “هروب اضطرارى” بطولة الفنان أمير كرارة، غادة عادل، فتحى عبد الوهاب، مصطفى خاطر أحمد العوضى، ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم أحمد حلمى، أحمد فهمى، روجينا، دينا الشربينى، محمد فراج، أحمد زاهر، باسم سمرة ومحمد شاهين وآخرين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى.