ماجدة الرومي تحصل على الدكتوراة الفخرية من جامعة .. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كرمت جامعة بيروت العربية، الفنانة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي، بالدكتوراة الفخرية في العلوم الإنسانية تقديرًا لمسيرتها الفنية.

وكانت جامعة بيروت العربية قد أعلنت تكريم ماجدة الرومي بمنحها دكتوراة فخرية في العلوم الإنسانية، تقديرا لعطاءاتها الإنسانية والثقافية والفنية والأكاديمية طيلة مسيرتها، بمناسبة الذكرى الـ56 على تأسيس الجامعة بفرعيها في بيروت.

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ووجهت الفنانة الإماراتية أحلام، رسالة تهنئة خاصة للفنانة ماجدة الرومي، بعد تكريمها بمنحها الدكتوراة الفخرية.

وقالت أحلام، عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “تستحقينها وتفخر هي بك، تفخر بأن اسمك يقترن باسم هذه الشهادة الكبيرة، يا كبيرة الفن، ماجدة الرومي فخر الفن والفنانين”.

من ناحية أخرى، تستعد ماجدة الرومي لإحياء حفل غنائي في دولة الأردن بمركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات، في 5 يوليو القادم.

الحفل تنظمه شركة my magical music for events حيث أعرب منظم الحفل أن الإقبال على شراء تذاكر الحفل بشكل كبير من قبل الجاليات العربية ومن الداخل الفلسطيني والدول العربية ممن سيحضرون خصيصًا لحفل السيدة ماجدة الرومي.