أصالة تتألق وسط حفل كبير بالسعودية وديو يجمعها بأسماء لمنور على المسرح.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة السورية أصالة، حفلًا غنائيًا ضمن حفلات «ليلة سهم»، على مسرح الصالة المغطاة، بمدينة الملك عبدالله الرياضية بالمملكة العربية السعودية.

وكانت أصالة، قد عبرت عن خوفها وقلقها قبل الحفل بنشر صورة لإطلالتها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: «دقايق ورح كون على المسرح الصّراحة أنا خايفة وإيديّي باردة وقلبي بيدقّ يا ربّ».

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واختارت أصالة، لإطلالتها خلال الحفل فستان ذهبي طويل مرصع بالفصوص، واختارت ماكياج زاد من جمال إطلالتها، وقدمت خلال الحفل باقة مميزة من الأغاني خاصة التي لحنها لها الملحن سهم، ومنها “بس دقيقة، ونبي تتركني، وإلى متى، وسواها قلبي”.

وقالت أصالة، في كلمتها خلال الحفل تتحدث فيها عن صداقتها مع الفنانة أسماء لمنور: «أتشرف اليوم أن أغني مع أسماء لمنور لأني أشعر أننا نكمل بعضنا، وصداقتنا بدأت من سنين طويلة»، وقدم الثنائي أكثر من أغنية معًا وسط احتفاء كبير من الجمهور.

كما شارك في نفس الحفل الفنان السعودي رابح صقر، والفنانة نوال الكويتية، والفنان راشد الفارس، وقدم الجميع مجموعة من الأغاني وسط تفاعل كبير من الجمهور معهما.