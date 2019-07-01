عزت أبوعوف و«فاطيما».. قصة حب كتب نهايتها الموت

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

تحدث الفنان المصري عزت أبو عوف، عن قصة الحب التي جمعت بينه وبين زوجته الأولى فاطيما، والأسباب التي دعته للزواج من أخرى بعد رحيلها.

عزت أبو عوف، قال في أخر حوار تلفزيوني له ببرنامج “العاشرة مساءً”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية “دريم”: “قصة الحب بيني وبين فاطيما بدأت وهي في الخامسة عشر من عمرها وكنت أنا في التاسعة عشر، وتزوجنا وأنا في سن الثالثة والعشرين”.

وأضاف: “سبب حبي الكبير لها، لأنها على مدار 37 عامًا لم تشتك مني ولا مرة واحدة رغم أني شخصية متقلبة المزاج وعصبي جدًا وأفتعل مشكلة من أقل شيء”.

وتابع: “لم أفكر يومًا في أن ترحل هي مبكرًا عني وذلك باعتبار السن فأنا المفروض أن أرحل أولًا لأنني الأكبر سنًا ولكنها أقدار”.

وأكد خلال الحلقة انه بعد رحيل زوجته دخل أكثر من مصحة نفسية لعلاجه من صدمة الوفاة، وأكتشف بعد وفاتها بثلاث سنوات أن يحتاج لجراحة قلب مفتوح وذلك لانسداد أحد الشريان رغم كونه رياضيًا ويهتم بالجري ولعب كرة التنس.

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وعن زواجه من مديرة أعماله، أكد أنه لم يفكر يومًا في الارتباط بعد زوجته، ولكن لظروف مرضه كان لابد من ذلك، واختار مديرة أعماله أميرة، لأنها تعمل معه منذ ما يقرب العشرين عامًا وكل أعماله بيديها كما أنها أنقذته من مصائب كثيرة كاد يقع فيها.

وأضاف، أنها متفهمة تمامًا لقصة حبه لزوجته الراحلة، كما أنه يبقي على كل صور زوجته في المنزل وسط تفهم زوجته الثانية تمامًا.

وأكد أن زواجه الثاني قوبل بغضب شديد من ابنته مريم، وذلك لأنها كنت تغار عليه من والدتها نفسها، ولكن استمر الوضع لفترة وتفهمت قصة زواجه، أما نجله كمال فلم يمانع الأمر.

عزت أبو عوف وابنته مريم

يذكر أن قصة زواج عزت أبو عوف، الثاني كانت قد قوبلت بغضب واستهجان كبير من قبل رواد مواقع التواصل وذلك بسبب كلامه الدائم وتصريحاته حول حبه لزوجته الأولى.

ورحل الفنان عزت أبو عوف عن عالمنا في الساعات الأولى من يوم الاثنين 1 يوليو ليلحق بحبيبته بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز الـ 71 عامًا.