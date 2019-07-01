صلاح عبدالله يوجه رسالة عتاب لمحمد صلاح بعد مباراة مصر وأوغندا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان المصري صلاح عبدالله، رسالة عتاب، لمحمد صلاح لاعب المنتخب المصري، والمحترف في صفوف ناي ليفربول الإنجليزي، بعد انتهاء مباراة مصر وأوغندا، ضمن مباريات كأس أمم إفريقيا والتي انتهت بفوز مصر 2 صفر.

صلاح عبدالله، قال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “رسالة إلى إبني محمد ياريت توصله، شوف يا صلاح البصة اللي بعد هدفك الرائع زعلتني منك وأنت عارف بحبك قد إيه”.

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وأضاف: “يا بني سيبك من هري المواقع وركز في الواقع، والواقع إنك بقيت فخر مصر والعرب فحافظ على رصيدك ويا ريت تزوده، ودا هدفك اللي أنت محدده راجع نفسك وهدفك وربنا معاك يا إبن مصر البار”.

وكان منتخب مصر، قد فاز بهدفين سجلهما محمد صلاح في الدقيقة (36) ثم أضاف أحمد المحمدي، الهدف الثاني في الدقيقة (45) من زمن الشوط الأول، وبذلك يتأهل المنتخب لدور الـ 16.

وكان محمد صلاح، قد تعرض مؤخرًا لانتقادات واسعة وذلك بعد مساندته للاعب عمرو وردة، في واقعة التحرش المتهم بها، والتي حرم بسببها من تمثيل المنتخب، واتهم البعض ومنهم لاعبين كرة قدم سابقين كاللاعب أحمد حسن، بأن كلمة صلاح تمشي على اتحاد الكرة نفسه.