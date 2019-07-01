5 أعمال صنعت نجومية عزت أبو عوف

يضم الأرشيف الفني للممثل المصري الراحل عزت أبو عوف أعمالا مهمة ومتنوعة حرص خلالها على تقديم رسالة للمتلقي تؤكد عظمة موهبته الإبداعية.

فى التقرير التالي نرصد أبرز الأعمال التى شارك فيها عزت أبو عوف وساهمت فى تدعيم حبال الود والحب بينه وبين الجمهور العربي.





1- آيس كريم في جليم

في عام 1992 قامت مؤسسة الأهرام للسينما بإنتاج فيلم "آيس كريم في جليم"، وشارك في بطولته الفنان عمرو دياب وسيمون وتدور أحداثه في إطار رومانسي بين شاب طموح وفتاة تحب الثراء ويجسد "أبو عوف" فى الفيلم شخصية أدهم ذلك الشاب الثري الذي يحرض الفتاة التي جسدت دورها سيمون على الرذيلة والتمرد على الشاب الذي أحبته بسبب الفقر وظروفه الحياتية الصعبة.

وحقق الفيلم إيرادات كبيرة وقت عرضه، وهو من تأليف مدحت العدل ومحمد المنسي قنديل، ومن إخراج خيري بشارة، ولفت أبو عوف الأنظار بظهوره في هذا العمل رغم عدد المشاهد المحدود.

2- طيور الظلام

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ابتسم الحظ للراحل عزت أبو عوف في عام 1995 عندما وقف أمام الزعيم عادل إمام في فيلم "طيور الظلام" للمخرج شريف عرفة وقصة وسيناريو وحوار وحيد حامد، حيث جسد في الفيلم دور "فاروق" سكرتير محام شهير اسمه شوكت عطية ويستغل فتحي نوفل المحامي الفقير الذي تدفعه الظروف الصعبة إلى أن يكون شخصا انتهازيا.

ولمع عزت أبو عوف بسبب أدائه المتمكن ووقوفه أمام الزعيم الذي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، كما ساهم هذا العمل في خلق صداقة بين الزعيم وأبو عوف ثم تكررت اللقاءات الفنية بينهما.

3- إسماعيلية رايح جاي

يكتسب فيلم إسماعيلية رايح جاى أهمية كبيرة لأنه كان نقطة تحول في السينما وإعلانا قويا عن ميلاد نجوم كوميديا جدد في مقدمتهم محمد هنيدى، وتم إنتاج الفيلم عام 1997 وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم محمد فؤاد وحنان ترك وخالد النبوي.

وظهر أبو عوف في أحداث الفيلم بشخصيته الحقيقية كإنسان محب للموسيقى وداعم للنجوم، ورغم بساطة الدور إلا أن أبو عوف ترك بصمة كبيرة خاصة أن العمل حقق إيردات كبيرة، وكان من إخراج كريم ضياء الدين وتأليف أحمد البيه.





4- أرض الخوف

في عام 2000 شارك عزت أبو عوف مع النجم أحمد زكي في بطولة فيلم "أرض الخوف" من تأليف وإخراج داوود عبدالسيد، وجسد شخصية الضابط عمر الأسيوطي الذي يتآمر على صديقه الضابط يحيى المنقباوي والذي جسد شخصيته أحمد زكي من أجل أن يطرده من العمل بالداخلية ويتحول إلى تاجر مخدرات.

وحقق العمل شهرة كبيرة للراحل بسبب أهمية موضوع الفيلم ونجومية أحمد زكى وبراعة داوود عبدالسيد في الكتابة والإخراج.

5- الملك فاروق

شارك أبوعوف في بطولة مسلسل "الملك فاروق" الذي عرض عام 2007، وهو من تأليف الدكتورة لميس جابر وإخراج السوري حاتم علي، وشارك في بطولته تيم حسن ووفاء عامر وتم ترشيح أبو عوف لتجسيد شخصية أحمد باشا حسنين الذي تولى منصب رئيس الديوان الملكي في عهد الملك فاروق، وهو شخصية مثيرة للجدل، ولعب أبو عوف الشخصية باقتدار، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا باعتباره أول عمل يتناول حياة آخر ملوك مصر.



