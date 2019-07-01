وداعا مايسترو الفن.. وزيرة الثقافة ونجوم الفن يشيعون جثمان عزت أبوعوف

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شيع عدد من نجوم الفن، بعد ظهر الاثنين، جثمان الممثل المصري الراحل عزت أبو عوف من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير، بعد أن وافته المنية فجر الاثنين.
وكان في مقدمتهم خالد النبوي، ويسرا اللوزي، ومحمد مرزبان، وأشرف زكى، ومحمد ثروت، وخالد سرحان، وكاملة أبو ذكري، ومنير مكرم، وكاملة أبو ذكرى، محمد العدل والفنانة دينا.
وحضرت تشييع الجثمان أيضا وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، ودخلت شقيقات الراحل أعضاء فريق "4m" في نوبة من البكاء الشديد.
ورحل أبوعوف، فجر الاثنين، عن عمر ناهز 71 عاما، بعد صراع كبير مع المرض، داخل أحد المستشفيات الخاصة، حيث مكث نحو شهر ونصف.
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