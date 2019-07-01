بالصور- “جيمس بوند” يعود الى موقع التصوير بعد الإصابة

شوهد الممثل دانيال كريج الذي يلعب شخصية جيمس بوند لأول مرة في موقع تصوير الفيلم في إستوديوهات لندن وذلك بعد ان تعافى عقب الاصابة التي تعرض لها في كاحله.

الفيلم واسمه المبدئي ”بوند 25“ من إخراج الأميركي كاري جوجي فوكوناجا ومن المقرر أن يصدر في نيسان/أبريل 2020.

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تدور قصة الفيلم، وهو الخامس والعشرين ضمن سلسلة “جيمس بوند”، حول السعي إلى الحصول على مساعدة من “جيمس بوند”، الذي ترك الخدمة كعميل سري ويستمتع حاليًا بحياة هادئة في جامايكا، لإنقاذ العالم من خصم شرير غامض مرة أخرى.

وسيجسد دور الشرير في هذا الفيلم الممثل رامي مالك، الذي فاز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل في شباط/فبراير الفائت عن تجسيده لشخصية مغني فرقة كوين الراحل فريدي ميركوري في فيلم ”الملحمة البوهيمية“ (بوهيميان رابسودي).

وكان “كريج” قد خضع لجراحة في الكاحل بعد أن أصيب أثناء تصوير مشاهد الحركة في جاميكا ضمن أحدث أفلام سلسلة الجاسوسية في أيار الفائت.