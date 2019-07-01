الجمهور على موعدٍ مع أجمل حفلات مهرجان إهدنيات الدولي

بعد النجاح الذي تميز به في السنوات الماضية، يستعد مهرجان إهدنيات الدولي هذه السنة ايضاً لإستضافة نجوم وفنّانين عالمييّن، من العالم العربي ولبنان بالاضافة الى استعراضات متنوعة تمتد بين تمّوز وآب.

ففي 26 تموز، يطل قيصر الغناء كاظم الساهر ضمن فعاليات المهرجان للسنة السابعة على التوالي ولثلاث ليالٍ متتالية في 26-27-28 تموز حيث تجمع قصة حبّ بين كل من كاظم وإهدنيات وجمهوره المتوافد من أنحاء العالم كافّة ومختلف المناطق اللبنانيّة.

في 4 آب ليلة تجمع سحر الشرق والغرب فعشاق مهرجان إهدنيات الدولي على موعد مع عرض رائع للمؤلّف الموسيقي والعازف اللبناني ميشيل فاضل، إلى جانب أكثر من 100 موسيقي، عازف وكورس عالمي ولبناني.

تحمل هذه الليلة الاستثنائية مزيجًا من الموسيقى الشرقية والغربية، فمن عزف لمقطوعات موسيقية لكبار نجوم العرب

مثل أم كلثوم، وردة، وديع الصافي، وصباح وغيرهم يتوّج الحفل بتكريمٍ للفن الذي قدّموه بالاضافة الى عزف العديد من الاغاني الجديدة.

في 10 آب سيطل le Petit Prince de la Chanson Francaise جيرار لو نورمان في حفل مميّز استثنائي يؤدي خلاله اجمل اغانيه الفرنسية.

لو نورمان جدّد عدد من اغانيه في ال 2011 مثل La Ballade des Gens Heureux, Voici les Clefs , Michèle في البوم بعنوان “duo de mes chansons” بالتعاون مع فنانين معاصرين مثل زاز وتينا ارينا وغيرهم وهو سيؤديها ايضاً على مسرح اهدنيات هذه السنة.

يسعى “إهدنيات” دائماً الى تنويع برنامجه بغية إرضاء كافة الأذواق والفئات العمرية، من هنا للعائلة حصّة كبيرة من النشاطات التي تتوزّع على 5 حفلات للأطفال والمشاركة فيها مجّانيّة كما تبدأ كلها على ٦:٣٠ مساءً.

– 1 آب ghinwa

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– 2 آب Dany le Magicien

– 8 آب Mizo et Miza

– 11 آب Louna

– 13 آب Playo

يتميّز “إهدنيات” بأبعاده المتعدّدة فلم يعد مهرجانا موسيقيا فقط وإنّما تحوّل إلى تجربة برسائل سامية تهدف إلى صناعة السياحة، تعزيز التنمية المستدامة بأبعادها ال١٧ العالمية، كما يسعى إهدنيات الى التركيز على فئة الشباب وخلق فرص عملٍ لهم وتمكينهم في القطاعات كافة.

إضافة إلى ذلك تعرف إهدن بطبيعتها وبيئتها الفريدة لذلك يحمل المهرجان أيضاً بعداً بيئياً انطلاقاً من كونه المهرجان الأول الذي يدعم قضايا بيئية كما يقع مسرحه في وسط الطبيعة والأهم أنه يحترم المعايير البيئية من خلال تأمين وسائل النقل من مناطق عدّة إلى إهدن بغيّة تخفيف تلوّث الهواء والضجيج، كما يتم العمل على فرز جميع النفايات خلال المهرجان من المصدر مع استخدام مواد قابلة للتدوير يقع المهرجان في نقطة جغرافية يسهل الوصول إليها مشيًا على الأقدام وللمهرجان غابة بعنوان “غابة نجوم إهدنيات” حيث يتم تشجيرها سنوياً من أجل الحفاظ على الأحراج وحمايتها من الحرائق اذ يغرس كل نجم او فنان أرزة في هذه الغابة تحمل إسمه فيبقى خالداً في إهدن وتبقى بدورها راسخةً في ذهنه خاصّة ان اهدن تعتبر من أهمّ المناطق على الخريطة السياحيّة والبيئيّة.

للبعد الإنساني حيّز كبير في إهدنيات إذ يعود ريع البطاقات هذا العام الى جمعيّة Chance ،التي تعنى بالاطفال الذين يعانون من مرض السرطان، و جمعيّة شبيبة دون بوسكو Don Bosco التي تسعى الى تأمين مساحة آمنة للأطفال والشبيبة عبر اعتماد الأسس الثلاث في عملها : الإيمان المودّة والمعرفة . كما يدعم ويتبنّى المهرجان حملة اليونيسف UNICEF : #لكلّ_طفل , كلّ حقّ، #foreverychild, Every Right، بمناسبة مرور ٣٠ سنة على إتفاقية حقوق الطفل، ليكون المهرجان بقعة امل للأطفال والجيل الصاعد كما تمكينهم وتقويتهم ودعمهم على كافة الأصعدة اذ انهم مستقبل المجتمع وبنيَته.

تباع البطاقات في جميع فروع “فيرجين ميغاستورز”، اما للاستفسار عن أية معلومة فيمكنكم الاتّصال على الرقم 76908020 أو متابعتنا على مواقع التواصل الإجتماعي. Facebook, Instagram, Twitter: Ehdeniyat

وككل سنة تخصص إدارة المهرجان وسائل نقل من نقاط معيّنة يتعرّف عليها روّاد المهرجان في “فيرجين ميغاستورز” لإيصالهم من بيروت، جونيه، جبيل وطرابلس إلى بلدة إهدن.